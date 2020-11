Champions League, Monchengladbach travolgente. Solo pari per l’Atletico Madrid

Inizia una nuova serata di Champions League, due gli anticipi delle 18:55: Lokomotiv Mosca - Atletico Madrid e Shakhtar Donetsk - Borussia Monchengladbach. Serata dura per gli uomini di Simeone, che si trovano di fronte a un avversario pronto a difendersi e vender cara la pelle. Gli spagnoli vanno in vantaggio al 18' con un colpo di testa di Gimenez, ma i padroni di casa rispondono dopo 7 minuti con un rigore realizzato da Miranchuk. Nonostante i tentativi per ritrovare il vantaggio, l'Atletico si ferma sul risultato di 1 a 1 al triplice fischio. Storia completamente diversa nell'altra sfida, dove il Borussia travolge letteralmente lo Shakhtar. Sono 6 le reti realizzate: tre volte Plea, Bensebaini, Stindl e un autogol di Bondar chiudono i conti. Termina 6 a 0 il match.