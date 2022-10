Champions League, Napoli e Liverpool ok: flop Barcellona, Atletico fuori

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si chiude anche la quinta giornata di Champions League che regala come al solito verdetti importanti. Vincono Napoli e Liverpool entrambe 3-0, rispettivamente con Rangers e Ajax, e si giocheranno il primato nell'ultima giornata di Anfield con gli azzurri nettamente in vantaggio. Pareggia in casa l'Atletico Madrid di Simeone che adesso è aritmeticamente fuori. Sorte simile per il Barcellona che dice addio agli ottavi dopo la vittoria dell'Inter. I ragazzi di Xavi crollano anche sul campo contro il Bayern Monaco. Di seguito tutti i risultati della serata.

ORE 18:45

Bruges-Porto 0-4

Inter-Viktoria Plzen 4-0

ORE 21:00

Ajax-Liverpool 0-3

Atletico Madrid-Bayer Leverkusen 2-2

Barcellona-Bayern Monaco 0-3

Francoforte-Marsiglia 2-1

Napoli-Rangers 3-0

Tottenham-Sporting Lisbona 1-1