Champions League, primi verdetti: le squadre già qualificate agli ottavi di finale

La fase a gironi di Champions League ha già dato alcuni verdetti riguardo alle squadre che matematicamente hanno conquistato gli ottavi di finale. Il gruppo E vede Chelsea e Siviglia prime a 10 punti, dunque già qualificate a discapito di Krasnodar e Rennes ferme a un solo punto. Stesso discorso per il gruppo G, con Barcellona (12 punti) e Juventus (9) già sicure del passaggio al prossimo turno. Può già festeggiare anche il Bayern Monaco nel gruppo A, che dopo la vittoria con il Salisburgo si piazza a 12 punti ed è maticamente qualificata. Stesso punteggio nel gruppo C per il Manchester City, che ha ormai conquistato gli ottavi dopo aver battuto 1 a 0 l'Olympiakos.

LE CLASSIFICHE:

Gruppo A:

Bayern Monaco 12

Atletico Madrid 5

Lokomotiv Mosca 3

Salisburgo 1

Gruppo B

Borussia Monchengladbach 8

Real Madrid 7

Shakhtar Donetsk 4

Inter 2

Gruppo C

Manchester City 12

Porto 9

Olympiakos 3

Marsiglia 0

Gruppo D

Liverpool 9

Ajax 7

Atalanta 7

Midtjylland 0

Gruppo E

Chelsea 10

Siviglia 10

Krasnodar 1

Rennes 1

Gruppo F

Dortmund 9

Lazio 8

Bruges 4

Zenit 1

Gruppo G

Barcellona 12

Juventus 9

Dynamo Kiev 1

Ferencvaros 1

Gruppo H

Manchester United 9

PSG 6

Lipsia 6

Basaksehir 3