Champions League, stasera in scena il City di David Silva: in palio la semifinale

Questa sera, ore 21.00, allo stadio José Alvalade di Lisbona si affronteranno Manchester City e Lione per i quarti di finale di Champions League. La vincente andrà ad affrontare in semifinale un Bayern Monaco spaventoso, che ieri ha abbattuto il Barcellona con 8 gol nei minuti regolamentari. Tra i protagonisti del match di stasera c'è anche David Silva, futuro sposo della Lazio e quindi osservato speciale. L'ufficialità del suo trasferimento a Roma è atteso a giorni, chissà che l'esito del match di stasera non possa dare un'accelerata alla chiusura.

Lazio, giorni decisivi per David Silva

Lazio, dalla Francia insistono per Milinkovic al PSG

TORNA ALLA HOMEPAGE