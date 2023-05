Champions League, via alle semifinali di ritorno: il programma

Fonte: Fabrizio Parascani

Domani alle 21 iniziano le semifinali di ritorno di Champions League. L'inter riceve il Milan nel derby di ritorno: i nerazzurri, grazie al 2-0 dell'andata vogliono staccare il pass e tornare in finale dopo 13 anni, mentre i rossoneri cercheranno di ribaltare il risultato. Nelle fila del Milan dovrebbe rientrare Leao. L'esterno portoghese proverà a caricarsi la squadra sulla spalle e guidarla alla finale di Istanbul. Mercoledì alle 21:00 è in programma Manchester City- Real Madrid. I padroni di casa vogliono vincere la prima Champions della loro storia, mentre i ragazzi di Ancelotti, campioni d'Europa in carica, puntano alla conferma.

