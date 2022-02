Champions, nuova formula dal 2024: 36 partecipanti e 15 miliardi di introiti

La Uefa è al lavoro per affondare definitivamente il progetto SuperLega. In questa ottica rientra la nuova formula della Champions League, che entrerà in vigore dal 2024. Il numero delle squadre partecipanti passerà da 32 a 36, non ci sarà più il girone a 6 partite, ma un torneo unico in cui ogni squadra disputerà 10 incontri, poi attavi di finale a eliminazione diretta. Secondo quanto riportato dal presidente dell'Eca Nasser Al Khelaifi i premi per i club saliranno del 42,8%, per un giro complessivo di 15 miliardi di euro per il triennio 2024-2027.