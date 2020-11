Chelsea, ag. Giroud: "Non rinnoverà il suo contratto. È pronto per un'esperienza all'estero"

Il futuro di Giroud con il Chelsea è sempre più in bilico. Dopo l'accostamento a Lazio e Inter nelle scorse sessioni di calciomercato, l'attaccante francese potrebbe lasciare una volta per tutte Stamford Bridge. A confermarlo è Michael Manuello, agente del calciatore, intervenuto ai microfoni di FootMercato: "Stavolta non ci saranno opzioni per prolungare il contratto se la situazione non cambierà. Quando è stata esercitata, il Chelsea doveva mantenere l'organico, ora la situazione è diversa. L’ideale sarebbe per lui scoprire un’altra cultura, fare un’altra panoramica. Un nuovo club inglese con grandi obiettivi può anche farlo riflettere perché la Premier League rimane un campionato straordinario, che offre un piacere diverso. Quindi, se arrivasse un ottimo club della Premier League, potrebbe pensarci. Ma è pronto per andare a vivere altrove all’estero".

RITORNO IN FRANCIA? - "Non è una priorità. È sempre possibile a seconda di cosa si presenterà, non è escluso ma non è una priorità. In termini di emozioni, ci sono altre cose da provare. Ha giocato in Francia ed è stato campione con il Montpellier. Oggi cerca un luogo dove possa avere piacere a giocare, qualità di vita ed emozioni forti. Quindi, se mai potrà ancora scoprire qualcosa di nuovo, cercherà qualcosa di nuovo".

LAZIO, LOTITO CONTATTA ROBERTO RAO PER LA COMUNICAZIONE

LAZIO, LAZZARI TORNA TITOLARE A CROTONE

TORNA ALLA HOME