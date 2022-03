Chelsea, dall'Inghilterra: "Governo britannico aiuterà Abramovich a vendere"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il Chelsea sta vivendo una situazione molto problematica. Dopo il congelamento dei beni di Roman Abramovich a causa della guerra in Ucraina deciso dal governo britannico e l'abbandono di alcuni sponsor, ha messo in crisi il club che rimane in vendita. Secondo quanto riportato il Guardian l'esecutivo presieduto da Boris Johnson avrebbe però assicurato che farà di tutto per tutelare la sopravvivenza societaria. Chris Philip, sottosegretario ai media, sport e cultura non ha escluso che la deroga che al momento consente al Chelsea di continuare ad operare possa essere modificata per facilitare la cessione, ma ha ribadito che Abramovich non dovrà ottenere utili dall'operazione. Inoltre è stato richiesto ai tifosi di smettere di intonare cori di sostegno all'attuale proprietà, come quelli ascoltati nel match di Premier League sul campo del Norwich. Al momento la valutazione del Chelsea è intorno ai 3,3 miliardi di sterline.