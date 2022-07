Chelsea, Drinkwater: "Ho avuto uno scontro con Sarri. Il nostro rapporto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Danny Drinkwater, ex centrocampista del Chelsea, si è raccontato nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport UK. Nel corso della sua esperienza non molto positiva con i Blues, l’inglese ha lavorato agli ordini di Maurizio Sarri con il quale ha rivelato di aver avuto un duro scontro nel 2018 durante la finestra estiva di mercato. Questo il racconto: “Era l'ultima ora di calciomercato e venni convocato nell'ufficio di Sarri, con Gianfranco Zola che faceva da traduttore. Mi ha detto che non ero nei suoi piani e io ho reagito con un 'Come??'. Il mio rapporto con Sarri fuori dal campo era come pensare ad una casa in fiamme. In campo siamo sempre stati come il gesso e il formaggio. Dopo che mi disse che non ero nei piani reagii chiedendogli perché me lo stesse dicendo con solo un'ora di tempo alla fine del mercato. E lui mi disse che c'erano squadre all'estero che potevano prendermi. Reagii male, decisi di restare fino a gennaio anche perché ho un figlio e lui era la mia priorità"