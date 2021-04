Chelsea, rissa tra Rudiger e Kepa in allenamento: l'ex Roma cacciato dal campo

Problemi per Tuchel durante l'ultimo allenamento del Chelsea. I Blues infatti, dopo la sconfitta per 5-2 contro il West Bromwich Albion, si sono ritrovati al campo di allenamento anche se i toni si sono rivelati piuttosto tesi. Come riporta il Telegraph, l'allenatore tedesco è stato costretto ad allontanare l'ex difensore della Roma Rudiger che si è reso protagonista di una rissa con il compagno di squadra Kepa. I due sarebbero addirittura arrivati alle mani costringendo il tecnico a prendere questa decisione. Un comportamento che rende l'idea sul clima di tensione nello spogliatoio della squadra londinese.