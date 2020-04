CIES, la classifica dei migliori giocatori del 2020. Sorpresa Lazio: il primo è Caicedo

L'Osservatorio calcistico del CIES ha stilato la classifica dei migliori giocatori dei primi mesi del 2020, usando i dati Opta ed elaborando un algoritmo che tiene conto del contributo dato in partita a livello individuale ma anche della prestazione collettiva. Sorprende l’assenza di Messi (55° posto) tra i primi 50. Così come la posizione del capocannoniere della Serie A, Ciro Immobile, solo 52esimo. Il podio è occupato da Henderson del Liverpool (primo), Kimpembe del PSG (secondo) e Thiago Alcantara del Bayern (terzo).

LAZIO: A sorpesa il primo biancoceleste nella classifica del CIES è Felipe Caicedo che si piazza al 30esimo posto, subito dopo De Buyne e prima del compagno di squadra Luis Alberto (31esimo). In effetti il 2020 era partito alla grande per il Panterone che aveva messo a segno 4 reti (contro Samp, Parma e doppietta alla SPAL). Ma non solo i gol hanno fatto la differenza, perché Caicedo è stato decisivo anche nella partita contro il Brescia (procurandosi un rigore e fornendo a Immobile l'assist dell'1-2) e in quella contro il Genoa, col passaggio decisivo per Marusic nella preziosissima vittoria per 2-3.

