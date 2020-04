Lazio, Leiva seguirà un recupero specifico: il programma

LAZIO, IL RECUPERO DI LEIVA - La Lazio e Leiva hanno deciso alla fine: intervento in artroscopia di pulizia al menisco del ginocchio destro. Il brasiliano starà fermo per circa un mese, giusto il periodo di tempo che gli serve per riprendersi e tornare per l'eventuale ripresa del campionato, che nella migliore delle ipotesi prima di metà maggio non ripartirà. Insomma, tutto calcolato per dare a Leiva il tempo necessario per tornare e levarsi di torno il problema al ginocchio che lo tormentava già dagli inizi di marzo. Come riporta la rassegna di Radiosei, l'ex Liverpool seguirà degli step precisi: ci sarà un primo periodo di rieducazione, poi dovrà iniziare la preparazione atletica per recuperare il tono muscolare. Quando tra 15-20 giorni sarà pronto per tornare ad allenarsi sul campo, probabilmente verrà accoppiato a Lulic, anche lui in ripresa dopo l'intervento alla caviglia. Insieme, Lulic e Leiva, avranno il mese di maggio per recuperare completamente la forma.

