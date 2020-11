Clamoroso in Serie B: Ba entra in campo e il Cosenza è in 12, poi viene espulso

La Serie B continua a regalare momenti davvero particolari. Nel posticipo di ieri sera tra Cosenza e Salernitana, vinto 1-0 dagli ospiti, è successo qualcosa di davvero incredibile. A 14 minuti dal termine, il tecnico dei calabresi manda in campo Sacko, Petre e Ba al posto di Carretta, Bittante e Bruccini. Quest'ultimo non si accorge subito della sostituzione e per qualche secondo il Cosenza gioca in 12 uomini. L'arbitro se ne accorge e ammonisce Ba per non avere atteso l'uscita dal campo del compagno. Dopo appena 5 giri di lancette, lo stesso Ba rimedia un'altra ammonizione per una trattenuta ai danni di Tutino lasciando i suoi in 10 per il finale di partita.

