CLASSIFICA - Allungo Juve, Lazio ancora a due punti dalla Champions League

Non si smuove la classifica della Lazio, la qualificazione matematica in Champions League resta a portata di mano ma non è ancora raggiunta. Il pareggio della Roma contro l'Inter aveva fermato la squadra di Fonseca a 11 punti di distanza dai biancocelesti, che però non hanno approfittato dello stop e sono capitolati all'Allianz Stadium. Con quattro partite rimaste da giocare e gli scontri diretti con la Roma in parità, alla Lazio servono ancora 2 punti per agguantare con certezza la partecipazione alla prossima Champions (uno se resta il vantaggio nella differenza reti, +32 contro i +17 dei giallorossi). Approfitta invece la Juventus sia del pareggio tra Roma e Inter sia di quello dell'Atalanta contro il Verona, portandosi a 80 punti: 8 dalla squadra di Conte seconda in classifica, 9 dall'Atalanta terza e 11 dalla Lazio quarta. Lo scudetto diventa a questo punto quasi assegnato, bianconeri a un soffio dal titolo.