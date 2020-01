Classifica fatturato dei primi 20 club europei: è record storico

Una montagna di soldi, nel senso vero e proprio del termine: il fatturato dei primi 20 club europei nel 2018-19 ammonta a 9,5 miliardi di euro. Nuovo record stabilito, in un calcio in cui la potenza della moneta ricopre un ruolo di primaria importanza. Il Deloitte Football Money League ha pubblicato la classifica dei club per ricavi generati nella stagione 2018/19. In vetta il Barcellona, che sorpassa il Real Madrid in questa speciale gerarchia. Completa il podio il Manchester United, seguito poi da Bayern Monaco e PSG. Solamente questi 5 club, fatturano come le dieci società che si piazzano tra l'11' e il 20' posto. Anche 4 italiane in questa top 20. Per la prima volta entra il Napoli, con un incremento del fatturato del 13% (207,4 milioni). La Juventus scala una posizione, posizionandosi decima: anche grazie all'arrivo di Cristiano Ronaldo, ora il fatturato ammonta a 459,7 milioni. Inter quattordicesima (364,6 milioni). Perde invece un posto la Roma, che scende sedicesima e viene superata dallo Schalke 04.

LAZIO, VISITE MEDICHE PER ESCALANTE

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE