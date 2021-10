CLASSIFICA - La Lazio aggancia temporaneamente il Galatasaray in testa

Finisce 0-0 tra Lazio e Marsiglia, si chiude così la rotazione di andata del girone E di Europa League. Un punto a testa per le due squadre, con la Lazio che raggiunge il Galatasaray in testa alla classifica a quota 4 e il Marsiglia che resta attaccato con 3 punti. Situazione solo temporanea però, in attesa del risultato del match delle 21 tra Lokomotiv Mosca e Galatasaray.