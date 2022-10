Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

Brutta battuta d’arresto per la Lazio che tra nervosismi e animi accesi esce sconfitta dal manto verde dell’Olimpico dalla Salernitana. A poco è servito il gol di Mattia Zaccagni. Candreva, Fazio e Dia mandano in frantumi il sogno della Lazio di poter scalare ancora di più le posizioni più alte della classifica. Gli uomini di Maurizio Sarri restano a quota 24 punti ma scendono in quarta posizione. Situazione da monitorare perché domani la Roma sfiderà l’Hellas Verona: con una vittoria dei giallorossi, i biancocelesti diventerebbero quinti portandosi a -1 dalla squadra di Mourinho. La vittoria dell’Atalanta sull’Empoli invece ha portato in seconda posizione a quota 27 punti gli uomini di Gasperini. Al primo posto in solitaria invece, continua spedito il Napoli di Spalletti dopo il 4-0 rifilato al Sassuolo. A fine articolo, la classifica completa.