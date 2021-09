CLASSIFICA - La Lazio evita il sorpasso del Torino, Napoli in testa

Solo un punto per parte tra Lazio e Torino, un bottino che nel finale del match era quasi insperato per i biancocelesti e che è utile principalmente per non farsi scavalcare dai granata. La Lazio sale a 8 punti in cinque partite, settima alla pari del Bologna e appena sotto Fiorentina e Roma. Nell'altra partita delle 18:30 il Napoli giganteggia sulla Sampdoria vincendo 0-4: cinque vittorie su cinque, 15 punti e primissimo posto meritato per gli uomini di Spalletti.