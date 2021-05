CLASSIFICA - Lazio, brutto stop a Firenze: la Champions si complica

Doppio Vlahovic e la Lazio va ko a Firenze. Nell'anticipo del sabato sera di Serie A, i biancocelesti escono sconfitti dall'Artemio Franchi per mano della Fiorentina. Due gol per l'attaccante serbo che prima con un tap-in e poi con un colpo di testa consegna tre punti a Iachini. Dopo il successo del Napoli sul campo dello Spezia, Immobile e compagni perdono punti importanti in zona Champions League. Adesso tutti gli occhi sono puntati tra i due match di domani: Parma - Atalanta e Juventus - Milan, che potrebbero dare verdetti importanti per il finale di stagione. La Lazio resta inchiodata a quota 64 punti, sempre con una partita in meno da recuperare, momentaneamente a -5 da Milan, Juve e Atalanta e a -6 dal Napoli.

CLASSIFICA:

Inter 85 (35 gare)

Napoli 70 (35 gare)

Atalanta 69 (34 gare)

Juventus 69 (34 gare)

Milan 69 (34 gare)

Lazio 64 (34 gare)