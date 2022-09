CLASSIFICA - Lazio, la sosta in zona Champions: Inter e Roma sotto

TUTTOmercatoWEB.com

AGGIORNAMENTO ORE 23:07 - Il Milan stecca con il Napoli che vola in testa con l'Atalanta. Lazio a pari punti con i rossoneri ma davanti per differenza reti. Immobile e compagni si godono la sosta da quarti in classifica.

AGGIORNAMENTO ORE 20:15 - Il trionfo dell'Atalanta sulla Roma con il gol di Scalvini fa volare gli uomini di Gasperini alla vetta della classifica. In questo senso, l'Udinese scala al secondo posto e il Napoli, in attesa del match contro il Milan scende in terza posizione. La Lazio ne approfitta e con la vittoria contro la Cremonese sorpassa la Roma mettendosi gli uomini di Mourinho dietro alle spalle con un punto di distanza.

La Lazio firma un poker vincente contro la Cremonese e si regala tre punti preziosi. I biancocelesti in questa 7° giornata di Serie A trovano la vittoria con una doppietta di Immobile, il tris firmato da Milinkovic e poi il gol di Pedro grazie ad una prodezza di Luis Alberto. La Lazio così, trova al momento la quinta posizione in classifica a quota 14 punti con l’Udinese in vetta e il Napoli al secondo posto. In attesa di Milan - Napoli e Roma- Atalanta, i ragazzi di Spalletti e quelli di Gasperini e Pioli hanno nel loro bottino gli stessi punti della Lazio. Dunque, per ora la Lazio stacca i giallorossi, la Juventus e l’Inter dopo il ko odierno con il Monza e l’Udinese. L’obiettivo di Sarri è dar seguito a questo risultato. Di seguito la classifica completa:

1 Napoli: 17 punti

2 Atalanta: 17 punti

3 Udinese : 16 punti

4 Lazio: 14 punti

5 Milan: 14 punti

6 Roma: 13 punti

7 Inter: 12 punti

8 Juventus: 10 punti

9 Torino: 10 punti

10 Fiorentina: 9 punti

11 Sassuolo: 9 punti

12 Spezia: 8 punti

13 Salernitana: 7 punti

14 Empoli: 7 punti

15 Lecce: 6 punti

16 Bologna: 6 punti

17 Verona: 5 punti

18 Monza: 4 punti

19 Cremonese: 2 punti

20 Sampdoria: 2 punti