CLASSIFICA - Lazio, manovra spericolata: sorpasso sull'Inter, è secondo posto

Freccia a sinistra, pronti per il sorpasso. La Lazio inghiotte l’Inter nel catino infuocato dell’Olimpico e si piazza in solitaria al secondo posto. Quota 56 punti per i biancocelesti, le vertigini si fanno sentire. La Juventus, che ha battuto il Brescia, è prima in classifica a un solo punto di distanza. Scivola terza la compagine di Conte, ferma a quota 54. L’Atalanta ha steso la Roma e consolidato la quarta posizione con 45 punti, giallorossi dietro a 39. Mucchio selvaggio per il sesto posto, con Verona e Parma a quota 35, Napoli e Bologna a 33, Milan e Cagliari a 32. Lotta per la salvezza ancora viva. Spal fanalino di coda, sopra di una lunghezza il Brescia a quota 16. Speranze ancora aperte per il Genoa, che vincendo con il Bologna vola a 22 punti e insidia la Sampdoria avanti di un solo punto.

JUVENTUS 57

LAZIO 56

INTER 54