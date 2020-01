Classifica Serie A, la Lazio blinda il terzo posto. E può diventare campione d'inverno

Ancora Ciro Immobile, ancora la zona Lazio. La squadra di Simone Inzaghi segna ancora nel finale e conquista tre punti pesantissimi nella corsa alla Champions League. Eppure i segnali all’Olimpico stavolta non erano positivi con gli azzurri in pressione offensiva e vicini al gol soprattutto sul palo di Zielinski. Poi però ecco l’errore di Ospina e il solito opportunismo di Ciro che porta la Lazio al record storico di dieci vittorie di fila e soprattutto a quota 42 punti in classifica. Tre in meno della coppia formata da Juventus e Inter, otto in più rispetto all’Atalanta quinta (impegnata stasera proprio contro i nerazzurri di Conte). Il numero di partite giocate è lo stesso: le concorrenti devono ancora scendere in campo, ma Lulic e compagni a loro volta devono recuperare la sfida contro l’Hellas Verona. Una sfida, quella del 5 febbraio, che in caso di vittoria biancoceleste e contemporanea sconfitta di Juventus e Inter in questo ultimo turno consegnerebbe a Inzaghi il titoli di campioni d'inverno. Lazio, Juventus e Inter chiuderebbero infatti il girone d'andata tutte a quota 45, con tre punti a testa negli scontri diretti, ma una migliore differenza reti per i biancocelesti. Un girone incredibile, nella Capitale si continuare a sognare.

LAZIO - NAPOLI, INZAGHI DA RECORD

LAZIO - NAPOLI, LA CONFERENZA DI INZAGHI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE