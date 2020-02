Classifica Serie A, nel 2020 Lazio in testa: Roma in zona retrocessione

La Lazio batte l'Inter e rimane a un punto dalla Juventus in classifica. La serie di risultati utili arriva così a 19 partite e se si considera l'anno solare 2020 i biancocelesti sono la squadra che ha fatto più punti. Ben 5 più della Juventus e 8 più dell'Inter, rispettivamente terza e quinta in questa speciale graduatoria. Malissimo la Roma, quart'ultima in piena zona retrocessione. Milan e Torino una partita in meno.

1) LAZIO 20 punti

2) VERONA 16 punti

3) JUVENTUS 15 punti

4) ATALANTA 14 punti

5) INTER 12 punti

6) FIORENTINA 11 punti

7) GENOA 11 punti

8) MILAN 11 punti

9) BOLOGNA 11 punti

10) LECCE 10 punti

11) SASSUOLO 10 punti

12) PARMA 10 punti

13) NAPOLI 9 punti

14) UDINESE 8 punti

15) SAMPDORIA 8 punti

16) TORINO 6 punti

17) ROMA 4 punti

18) CAGLIARI 3 punti

19) SPAL 3 punti

20) BRESCIA 2 punti.

