Fonte: Tuttogossipnews.it

E' di 42 il bilancio delle vittime in un solo weekend del mese di luglio. A sconvolgere tutti è che il dramma riguarda ragazzi compresi tra i 18 e i 24 anni. Non a caso, lo scorso 5 luglio, riporta Il Corriere dello Sport, è stato presentato l’emendamento “Edoardo”...CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA