Coldplay, il ritorno in Italia ma non a Roma: “Olimpico preso da Vasco e Ultimo”

Fonte: TuttoGossipNews.it

I Coldplay, a sei anni di distanza dall’ultima volta, tornerà in Italia ma non nella Capitale. Alle vecchie date già confermate del 21 giugno a Napoli e 25 e 26 giugno a Milano, si aggiungono il 22 a Napoli e il 28 e 29 a Milano. Rispettivamente negli stadi Maradona e San Siro. Una batosta per il pubblico romano che, oltre alla delusione, ha scatenato dubbi sull’impiego di spazi pubblici e polemiche di fuoco anche sulla formula di vendita dei biglietti, in parte finiti nelle mani dei bagarini. Perché Roma no? Come riporta Repubblica, a finire nel mirino dei fan del gruppo inglese l’Amministrazione capitolina e l’ente Sport e Salute, che gestisce lo Stadio Olimpico... CLICCA TRA LE FRECCE CON L'ARTICOLO COMPLETO > COLDPLAY IN ITALIA <

