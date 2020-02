Collovati: "Prossimo mese decisivo per Lazio, Juve e Inter. Gli scontri diretti..."

Juventus 54, Inter 51, Lazio 50. Queste sono le prime tre posizioni della Serie A. Bellissima, combattuta. Per il primo anno non solo esiste una lotta Scudetto, ma alla corsa a due si potrebbe inserire un terzo incomodo pericoloso. Un underdog chiamata Lazio: tutti la stanno iniziando a temere. Fulvio Collovati, ex Milan, Inter e Roma tra le altre, ha detto la sua sulla scalata al titolo ai microfoni di passioneinter.com: "Sono sincero, non me la sento di fare pronostici. Il campionato dell’Inter si deciderà tutto nel prossimo mese, così come quello di Lazio e Juventus. Gli scontri diretti saranno decisivi per le sorti del campionato. Dopo queste partite (Lazio - Inter è in programma già il 16 febbraio, ndr) inizieremo a capire da che parte andrà lo Scudetto, adesso è ancora presto".

