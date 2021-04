Colori regioni, zone gialle ancora bloccate: tre rimangono in zona rossa

Come ogni venerdì il Ministero della Salute insieme all'Istituto Superiore di Sanità, in base all'andamento dei contagi da coronavirus, deciderà i cambi colori delle regioni. In base al decreto in vigore per tutto aprile nessuno potrà passare in zona gialla anche se alcune regioni, come il Lazio, la Lombardia, il Veneto, la Liguria e non solo hanno numeri virtuosi che probabilmente saranno utili per le prossime aperture di maggio.

Nel mentre la Campania dovrebbe essere l'unica regione a passare dalla zona rossa a quella arancione, tre invece le regioni che rimarranno in rosso.

