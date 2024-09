Como - Bologna, inizio da incubo per Casale: la sua deviazione beffa Skoruspski

TUTTOmercatoWEB.com

Inizia nel peggiore dei modi, e non senza sfortuna, l'avventura di Nicolò Casale con la maglia del Bologna. A cinque minuti dall'inizio della sfida contro il Como i padroni di casa passano in vantaggio con una rete di Cutrone che in realtà è un autogol del difensore ex Lazio: il tiro infatti finisce in porta dopo una sua, fortuita, ma determinante deviazione che non lascia scampo a Skoruspski.