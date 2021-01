Compleanno Lazio, Armini: “Un volo lungo 121 anni...” - FT

Giornata speciale quella di oggi per la Lazio che festeggia i suoi 121 anni. Il 9 gennaio del 1900 in Piazza della Libertà nasceva la prima società sportiva della Capitale che ancora oggi a distanza di più di cent'anni continua a regalare emozioni ai suoi tifosi e non solo. C'è chi è stato ancora più fortunato e oltre a essere un tifoso indossa anche l'aquila sul petto e in campo difende questi colori. Il primo a fare gli auguri alla Lazio è proprio Nicolò Armini che ha lasciato un messaggio via social: "Un volo lungo 121 anni. Auguri Lazio mia!".

