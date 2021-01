Compleanno Lazio, gli auguri di lady Caicedo scatenano l'amore dei tifosi - FT

Migliaia e migliaia di messaggi sono arrivati all'indirizzo della Lazio in un giorno speciale, quello dei 121 anni dalla nascita della società biancoceleste. Ex giocatori, protagonisti di oggi e di ieri hanno riversato tutto il loro amore per questa società gloriosa e più che centenaria. Tra i tanti è arrivato anche il messaggio di lady Caicedo che su Instagram ha pubblicato una carrellata di foto dell'attaccante, al centro di tantissime voci di mercato, con una bella frase: "Tanti auguri alla prima squadra della capitale per i suoi 121 anni".

L'AMORE DEI TIFOSI -Poco dopo la pubblicazione del post di auguri i tifosi hanno inondato il profilo con decine e decine di messaggi di amore: "Caicedo non si tocca", "Dovete rimanere qui!", "Vi amiamo restate", e ancora "Caicedo a vita con noi lo amiamo!". Caicedo è entrato nel cuore dei supporters biancocelesti che vogliono vedere ancora per molto tempo l'ecuadoriano in biancoceleste. Un amore ricambiato e nato dalla correttezza, dalla professionalità e dall'impegno che il calciatore ha sempre dimostrato da quando indossa l'aquila sul petto.

