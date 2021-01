Compleanno Lazio, la festa della Teramo biancoceleste - FOTO

In questa data così importanti in cui la Lazio ha compiuto ben 121 anni di storia, tutti i tifosi biancocelesti si sono riuniti per festeggiare l'evento. Non c'è stata solo la consueta festa a Piazza della Libertà. Anche la Teramo laziale si è riunita per fare gli auguri alla prima squadra della Capitale che porta l'aquila sul petto. Presenti fumogeni, bandiere e striscioni con la scritta: "121 anni d'amore e fedeltà. Forza Lazio Carica".

