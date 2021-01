Compleanno Lazio, la festa dei tifosi in Piazza della Libertà - FT&VD

AGGIORNAMENTO ORE 18.30 - La festa si chiude con i fuochi d'artificio, che illuminano il cielo, riflettendosi nell'acqua del Tevere. Uno spettacolo sempre suggestivo che si ripete ogni anno per l'anniversario della Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 17.45 - Proseguono i festeggiamenti: bandiere al cielo e tanti cori intonati dai presenti. Immancabile l'inno biancoceleste!

AGGIORNAMENTO ORE 17.00 - Inizia in questi minuti la festa in Piazza della Libertà: partono anche i cori dei tifosi che si sono dati appuntamento alle 17 per festeggiare i 121 anni del club. Circa 800 i presenti.

Per via delle restrizioni a causa del Covid-19, non si è potuto festeggiare allo scoccare della mezzanotte, ma i tifosi della Lazio non mollano mai e per questo si sono dati appuntamento nel pomeriggio per celebrare i 121 anni della prima squadra della Capitale. A Piazza della Libertà, luogo dove nel lontano 1900 è avvenuta la fondazione della società, si sono ritrovati i supporters laziali, ovviamente rispettando tutte le norme vigenti.

VIDEO - LA FESTA PER I 121 ANNI

VIDEO - I TIFOSI A PIAZZA DELLA LIBERTÀ

VIDEO - I CORI DEI TIFOSI IN PIAZZA