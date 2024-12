Conceição, all'esordio subito la sfida contro il figlio Francisco

TUTTOmercatoWEB.com

Sergio Conceição è pronto a iniziare la sua nuova avventura come allenatore del Milan e, curiosamente, il suo esordio sarà caratterizzato da una vera e propria sfida in famiglia. Il portoghese, infatti, guiderà i rossoneri per la prima volta in Supercoppa dove sfiderà la Juventus del figlio Francisco. I due si ritroveranno quindi faccia faccia in un match importantissimo per entrambe le squadre ma quello di Riyad non sarà l'unico appuntamento.

Nel giro di due settimane Milan e Juventus si sfideranno anche in campionato nel match in programma all’Allianz Stadium il 18 gennaio 2025, in occasione della seconda giornata del girone di ritorno.