“Concentrati al massimo per la Lazio”, le parole dei pilastri del Bologna

Oltre al tecnico Sinisa Mihajlovic, anche quattro calciatori del Bologna si sono presentati in conferenza stampa per parlare della prima giornata di campionato che vedrà impegnati i rossoblu contro la Lazio. Di seguito le parole di Arnautovic, Soriano, Medel e De Silvestri, pilastri della squadra felsinea.

ARNAUTOVIC - Come hai vissuto i giorni in cui c'è stato l'interessamento dello United? "Il mercato é mercato. Sono da tanti anni in questo mondo e so che durante la sessione di mercato ci può sempre essere interesse da parte di un'altra squadra ma sono concentrato sul Bologna".

DE SILVESTRI - Come sta il Bologna? "Noi abbiamo fatto un ritiro ottimo, inserendo anche tanti giovani, ci conosciamo bene nonostante le differenti lingue e tutti i nuovi sono ragazzi per bene: l'ingranaggio funziona a livello di relazioni. La prima di Coppa é andata bene e ora c'è una concentrazione massima per domani".

SORIANO - Come stai fisicamente? "Sto bene fisicamente e sto bene di testa, ho voglia di iniziare bene. Adesso conta solo l'inizio del campionato, vogliamo fare bene e fare punti. Non sarà facile ma se facciamo le nostre cose possiamo mettere in difficoltà chiunque. Per quanto riguarda il mio ruolo, ci siamo parlati e abbiamo visto che davanti non eravamo abbastanza cattivi. Torniamo sulle nostre sicurezze e il mio ruolo rimane alla fine sempre quello

Il mio obiettivo personale é quello di tornare a fare gol e assist".

MEDEL - Cosa cambia rispetto a un anno fa? "Non cambia nulla, semplicemente due anni fa ero stato fermato da tanti infortuni mentre l'anno scorso é andato tutto bene. Dobbiamo lottare per la parte sinistra e fare meglio dell'anno scorso".