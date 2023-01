Condizioni Olimpico, Cozzoli (Sport e Salute): "Sarri generoso con noi"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Maurizio Sarri non è mai stato un fan del manto erboso dello Stadio Olimpico. L'allenatore della Lazio ha più volte criticato le condizioni del campo in cui vengono giocate le partite casalinghe, anche se oggi ha speso buone parole dopo il match disputato contro l'Empoli. Durante l'evento organizzato dalla Fondazione Lazio per il 123° anniversario della Polisportiva è intervenuto Vito Cozzoli che ha risposto al mister biancoceleste. Il presidente di Sport e Salute (l'azienda che controlla l'Olimpico) ha detto: "La più antica e grande Polisportiva d’Europa. Oggi è la festa degli atleti e delle atlete, dei tifosi e delle tifose della Lazio. Ho sempre apprezzato ciò che ha fatto la Lazio per lo sport. Attraverso eventi e iniziative la Polisportiva Lazio ha promosso argomenti a noi cari, come l’integrazione e la lotta contro la discriminazione. Mettiamo a disposizione lo stadio Olimpico sia per il Tour che per la Lazio. Mister Sarri è stato generoso nei nostri confronti per quanto riguarda il campo e quindi lo ringraziamo".