Condò: "L'errore è stato pensare che i big avrebbero di sicuro ripetuto quanto fatto nella scorsa stagione"

Poco prima del fischio d'inizio del match di Champions League tra Lazio e Borussia Dortmund Paolo Condò ha detto la sua sul momento che stanno vivendo i biancocelesti ai microfoni di Sky Sport: "La Lazio fino al lockdown ha avuto un gioco fatastico poi si è persa, prima giocavano a memoria poi hanno iniziato a balbettare in tutte le gare. Immobile, Leiva, Luis Alberto, Acerbi che hanno giocato stagioni favolose. L'errore può essere aver dato per scontato che avrebbero ripetuto la stessa stagione. Tare che sa che conosce i giocatori non ha trovato niente che valesse la pena prendere sul mercato. A questi si sono aggiunti i molti infortunati e anche chi è entrato dalla panchina non ha dato il giusto contributo".

Lazio-Borussia Dortmund, formazioni ufficiali: Leiva c'è, torna Luiz Felipe

Lazio - Borussia Dortmund, Correa: "E' una gara fondamentale, partiamo al meglio!"

TORNA ALLA HOME