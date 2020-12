Condò: “Lazio migliore italiana in Champions, nel doppio confronto superiore al Borussia”

Se servivano delle risposte dopo la batosta con l'Udinese, la Lazio le ha fornite tutte. Grande prestazione dei biancocelesti che strappano un punto a Dortmund e, forse, avrebbero meritato qualcosa di più. Negli studi di Sky, Paolo Condò ha analizzato il percorso di Immobile e compagni nel proprio girone: "La Lazio ha fatto risultato in tutte le partite di Champions che ha giocato. Ha una perfetta media inglese. La squadra di Inzaghi ha superato tutte le difficoltà come le assenze di Immobile, Leiva e Luis Alberto con grande autorità. Secondo me, se la Lazio dovesse finire dietro il Borussia Dortmund in classifica, ci sarà un grande rimpianto. Nel doppio confronto la Lazio è stata nettamente superiore al Dortmund. La Lazio è la migliore italiana in Champions".