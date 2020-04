Condò: "Ripresa? Serve organizzazione, tutto questo non è serio"

Il mondo del calcio si interroga sulle tempistiche per la ripresa. Anche in Italia il dibattito è continuo. Ai microfoni di Sky ha detto la sua Condò: "La Lega non riesce a essere al livello della FA. Tutti quelli che rischiano qualcosa non vogliono giocare, tutti quelli che vogliono migliorare la classifica vogliono giocare. Tutto questo non è serio. Serve un’organizzazione complessiva. In Premier c’è un ente collettivo, non ci sono scelte individuali".