Confindustria / Con l'ultimo decreto entriamo in guerra: 100 miliardi persi al mese

L'ultimo decreto sul coronavirus che ha fermato tutte le attività produttive non essenziali è stato finalmente quantificato in termini di chiusure e perdite economiche. Lo ha fatto Confindustria con un messaggio al Governo Conte: "Entriamo in economia di guerra. Perderemo 100 miliardi al mese. Il 70% del settore produttivo chiuderà. Dobbiamo garantire che i prodotti arrivino in supermercati e farmacie, ma da oggi dobbiamo considerare anche come far riaprire e riassorbire i lavoratori", ha dichiarato il presidente Vincenzo Boccia.