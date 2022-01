Coppa d'Africa, nessuna quarantena per i giocatori di Serie A

La Coppa d'Africa in corso di svolgimento in Camerun terminerà il 6 febbraio. Parecchi club di Serie A hanno i propri giocatori impegnati nella competizione e potranno riaverli a disposizione soltanto dopo la fine della loro avventura (eliminazione o vittoria finale). Una buona notizia in questo senso è rappresentata dal fatto che non è prevista nessuna quarantena per tali calciatori: come riporta Tuttomercatoweb.com è stato raggiunto un accordo tra le autorità statali, sanitarie e del calcio che permetterà agli allenatori di schierare da subito i propri effettivi. Sicuramente nelle settimane successive al ritorno ci sarà un rigido monitoraggio.