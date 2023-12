Coppa d'Africa, pazzesco Senegal: l'allenatore e il suo staff increduli

Fonte: Tuttomercatoweb

A pochi giorni dall'inizio della Coppa d'Africa, che si disputerà in Costa d'Avorio dal 13 gennaio all'11 febbraio, una notizia scuote i campioni in carica del Senegal: il CT Aliou Cissé suoi collaboratori non percepirebbero lo stipendio da ben sei mesi.

Il ministero dello Sport locale avrebbe deciso di non agire al momento per risolvere la controversia e non è neanche la prima volta che la Federcalcio contrae debiti nei confronti dello staff tecnico della Nazionale. Aliou Cissé è arrivato nel 2015 e ha portato la sua squadra ai Mondiali del 2018 e del 2022, raggiungendo gli ottavi di finale nell'ultima edizione. Dopo una finale persa nel 2019, il Senegal ha finalmente conquistato il suo primo titolo continentale (Coppa d'Africa) nel 2021. Il contratto dell'ex giocatore del PSG (circa 30.000 euro al mese) scadrà nel 2024.