Coppa Italia, i cambi non hanno inciso: nessun gol dopo le sostituzioni

La Coppa Italia è andata in archivio con la vittoria del Napoli ai rigori contro la Juventus. Le prime tre partite dopo il lockdown hanno regalato poco spettacolo e due soli gol, entrambi nella semifinale tra gli azzurri e l'Inter. La Juventus è rimasta con le polveri bagnate per due partite consecutive, con Cristiano Ronaldo che ha anche sbagliato un rigore contro il Milan. Nonostante la novità dei 5 cambi a disposizione, le sostituzioni non hanno portato benefici: nessun gol dopo i 27 avvicendamenti totali tra semifinali e finali. I ritmi bassi post sosta lunga hanno limitato il numero delle occasioni e dei gol e di conseguenza anche dopo le sostituzioni lo scenario non cambia, ma questa statistica sarà tema di analisi per i tecnici in vista del ritorno della Serie A.