Coppa Italia, i risultati del lunedì: avanti Crotone, Ternana, Salernitana e Samp

Si è concluso il lunedì di Coppa Italia non senza sorprese. Quattro le partite disputate oggi tutte valide per il secondo turno della competizione, ovvero i trentaduesimi. La prima sfida tra Crotone e Brescia è stata vinta dai calabresi ai calci di rigore. I rossoblu affronteranno nel prossimo turno l'Udinese. La vincente di questo scontro se la vedrà agli ottavi contro la Lazio. Il risultato più clamoroso è quello delle 18. Al Dall'Ara la Ternana va avanti 5-1 contro il Bologna. Soriano e compagni provano a organizzare la rimonta che però non si concretizza. Il match termina 5-4 per gli umbri. In serata passano il turno due squadre di Serie A. Prima la Salernitana si sbarazza 2-0 della Reggina grazie alla doppietta di Bonazzoli, poi la Samp che supera in casa l'Alessandria. A Marassi finisce 3-2 con Quagliarella, Gabbiadini e Thorsby che cancellano le speranze degli ospiti.