Coppa Italia, rivoluzionato il format: sarà riservata a club di A e B

Nel corso del Consiglio di Lega del pomeriggio sono state prese importanti decisioni anche per quanto riguarda il formato della Coppa Italia. Il torneo, fin dalla prossima edizione, avrà 40 squadre partecipanti, 20 di Serie A e 20 di Serie B. L'inizio è fissato per il 15 agosto 2021, data in cui scenderanno in campo subito 12 squadre di Serie A.

