Coppa Italia, tutte le squadre qualificate al prossimo turno preliminare

In attesa della prima giornata di Serie A, il tifosi si stanno gustando l'inizio della nuova stagione con le fasi preliminari della Coppa Italia. In questi giorni stanno andando in scena le partite valide per il secondo turno eliminatorio del torneo nazionale (fase che è iniziata venerdì e che si concluderà lunedì). I risultati del weekend hanno decretato le prime qualificate: Spezia, Genoa, Udinese, Fiorentina, Benevento, Cittadella, Verona e Cagliari. A queste, dopo i risultati di questa sera, si sono aggiunte Torino, Empoli, Lecce e Venezia. Si attendono i match di domani per avere il quadro completo dei club che parteciperanno al terzo turno eliminatorio, in programma il 15 dicembre 2021.