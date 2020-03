Coronavirus / A rischio le Olimpiadi in Giappone. Morto un luminare dell'Alzhaimer, Ivo Cilesi

Due le notizie nelle ultime ore di particolare rilievo sul fronte Coronavirus. Per quanto concerne i decessi si registra quello di un luminare dell'Alzhaimer, uno dei massimi esperti del settore nella lotta a questa malattia. È morto infatti a soli 61 anni Ivo Cilesi. Si era sentito male nei giorni scorsi mentre si trovava a Salsomaggiore Terme. Ricoverato dopo una crisi respiratoria prima a Fidenza e poi a Parma non ce l'ha fatta. "Alzheimer Uniti Italia - si legge in un post Facebook dell'associazione - ha appreso con dolore la drammatica scomparsa del dottor Ivo Cilesi di cui ricordiamo le grandi doti umani e professionali. Avremo sempre il suo esempio come guida. Esprimiamo anche gratitudine per la vicinanza e sensibilità sempre dimostrate verso la nostra associazione e tutte le persone fragili ". Sul fronte sport, mentre trema anche la Formula 1 dopo la MotoGP, da annotare le dichiarazioni del Ministro dello Sport del Giappone, Hashimoto: "Il contratto prevede che i Giochi Olimpici si tengano entro il 2020. Questo potrebbe essere interpretato come una possibilità di spostarli, ma stiamo facendo tutto il possibile per far sì che si svolgano come previsto". Insomma anche le Olimpiadi sono a rischio.