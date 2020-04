Coronavirus / Al mare nei box di plexiglass, al ristorante separati anche al tavolo: le proposte

Iniziare a pensare a come si potrà andare al mare è d'obbligo dopo le dichiarazioni del sottosegretario al Turismo, Lorenza Bonaccorsi. Le aziende di tutta Italia portano proposte al governo per cercare di trovare il punto d'incontro fra fattibilità e comodità (per quanto si possa pigiare su questo aspetto). Quella di un'azienda modenese, con tanto di rendering, è al momento la più caldeggiata. La progettazione è avvenuta su una spiaggia della riviera romagnola. Box trasparenti in plexiglass e alluminio di 4,5 metri di lato con un accesso da 1,5 metri. L'alternativa è di posizionare gli ombrelloni a 10 metri di distanza e dividere comunque con il plexiglass le varie file. Saranno vietate le aree giochi per bambini e i bar potranno fare solo servizio all'ombrellone per evitare assembramenti. La proposta per quanto concerne il separare gli avventori è comunque ad ampio raggio ed è stata testata anche in un ristorante: potrebbe essere la soluzione per "isolare" gli avventori al loro tavolo.