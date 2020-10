Coronavirus / Anversa, tra i quattro positivi c'è anche l'ex Lazio Lukaku

L'Anversa ha comunicato proprio ieri la presenza di quattro giocatori positivi al Covid-19. Non se ne conosceva l'identità, svelata invece successivamente: anche l'ex Lazio Lukaku ha contratto il virus. Un'avventura non iniziata certamente nel migliore dei modi, quella del belga. Oltre a lui, sono risultati positivi Alexis De Sart, Abdoulaye Seck e Sander Coopma. Domenica prossima non saranno in campo, ma gli allenamenti continuano a svolgersi con due "bolle" di quindici calciatori ciascuna.