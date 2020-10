Coronavirus, allarme a Trigoria: positivo un Primavera della Roma, tamponi alla prima squadra

Apprensione a Trigoria, l'ansia del contagio arriva anche nel centro sportivo della Roma. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, infatti, un giocatore della Primavera giallorossa sarebbe risultato positivo al Covid-19, un problema grave visto che i giovani di De Rossi hanno affrontato la prima squadra in amichevole venerdì mattina. In quell'occasione ovviamente il ragazzo non sapeva di essere positivo in quanto asintomatico e oggi, con il centro sportivo chiuso per la sanificazione, si terranno i tamponi per tutti i calciatori della prima squadra, che potrebbero a questo punto essere entrati a contatto con il virus. I nazionali della Roma hanno scampato il possibile contagio, ma in campo venerdì c'erano comunque giocatori importanti come Mkhitaryan, Pedro e Veretout. A giorni si sapranno i risultati del primo test, che poi sarà replicato per avere conferme: gli eventuali positivi saranno posti in autoisolamento per due settimane.

