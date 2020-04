Coronavirus / Borrelli precisa: "Primo maggio? Mie parole equivocate"

AGGIORNAMENTO ORE 18.30 - Durante la conferenza stampa quotidiana il capo dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli è tornato sulla polemica della giornata relativa al primo maggio: "Al momento c'è una sola data che è quella del 13 aprile. Oggi alcune mie parole sono state equivocate. Avevo fatto un ragionamento secondo il quale le misure sarebbero state determinate in relazione all'evoluzione della situazione in atto e che quello che stiamo fronteggiando è un virus nuovo e che quindi è difficile fare previsioni e abbassare la guardia. Mi dispiace che questo ragionamento sia stato tradotto in un titolo che non ha reso bene l'idea".

Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha voluto tornare sull'intervista rilasciata questa mattina in radio a 'Radio Anch'io' su Rai Sport 1: "L'orizzonte temporale resta quello del 13 aprile, come annunciato dal presidente del Consiglio. Ogni decisione sulle misure restrittive e sull'eventuale fase 2 spetterà dunque al governo che, come sempre, si avvarrà delle indicazioni del comitato tecnico-scientifico. Nell'intervista ho chiaramente detto di non voler dare date e ho ribadito ancora una volta che l'inizio della nuova fase dipenderà dai dati e dall'analisi degli scienziati". Borrelli ha dunque smentito di aver individuato dopo il 1° maggio la fase 2.

